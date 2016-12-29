29 ديسمبر 2016 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مشهد غريب .. قطار يعبر طريقاً مزدحماً بالسيارات دون إنذار
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فيديو | مشهد غريب .. قطار يعبر طريقاً مزدحماً بالسيارات دون إنذار

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