عضوة بالشورى تدعو المجلس لتبني تمكين المرأة من قيادة السيارة ومنع زواج القاصرات

(أنحاء) – متابعات :-
دعت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان المجلس أخذ زمام المبادرة وتبني توصيتين بتمكين المرأة من قيادة السيارة، وتنظيم عملية زواج القاصرات.
وقالت الشعلان في كلمة بلجنة الشؤون الأمنية إن قيادة المرأة للسيارة من القضايا الحقوقية الكبرى العالقة منذ عقود، مؤكدة أهمية أن يتولى المجلس هذا الأمر ويمهد لصدور قرار سيادي في هذا الخصوص.
وشددت على ضرورة معالجة قضية زواج القاصرات، للحد من الكثير من المشكلات التي ستترتب على ذلك كالتعنيف والتعليق، والحرمان من حق الحضانة والنفقة، مشيرة للحادثة الأخيرة التي تمثلت في زواج سبعيني بقاصر في تبوك، متسائلة هل هناك نظام يمنع مأذوني الأنكحة من تزويج القاصرات؟.
وأشارت لمشروع لتنظيم زواج القاصرات تم طرحه قبل عدة أعوام، مبينة أنه تضمن الموافقة على زواج من هي دون 16 عاماً وفق ثلاثة ضوابط، تتمثل في تقدم ولي البنت بطلب استثناء ابنته من شرط سن الـ16، وإحضار تقرير يثبت اكتمال ابنته من الناحيتين الجسمية والعقلية، وأن الزواج لا يشكل خطراً عليها، بالإضافة لإثبات موافقة البنت ووالدتها لدى القاضي ،حسب “عكاظ”.