29 ديسمبر 2016 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الديوان الملكي : وفاة الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى سمو الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 1 / 4 / 1438هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

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