الخارجية العمانية تصدر بياناً تفصيلياً حول انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي

(أنحاء)- متابعات :-
أكدت وزارة الخارجية العمانية على انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية .
وأوضحت من خلال بيان أن انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.
وأشار البيان إلى أن سلطنة عُمان سوف تبذل، وكما كانت على الدوام، كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب فيها تعاون كل الأطراف لتحقيقها.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع قد تسلم أمس الأربعاء رسالة خطية من السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في عمان، حملت إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري.