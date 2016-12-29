29 ديسمبر 2016 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور” يوضح حقيقة تغيير نماذج لوحات المركبات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نفى العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور ، تغيير نماذج لوحات المركبات، وذلك على خلفية ظهور نموذج مختلف في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الربيعان في بيان للإدارة العامة للمرور، أنه لا صحة لإصدار أي نماذج جديدة من لوحات المركبات، داعياً إلى اتخاذ التعليمات والأنظمة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

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