3 يناير 2017 مـ / موافق 5 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير النقل يشكر “الملك” على الوحدات الاستثمارية للطيران المدني

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – ناصر الحسن :- 

رفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئه العامه للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهما الله ،بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته لهذا اليوم على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئه العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الحمدان أن هذه الموافقة تعد قراراً هاماً وتاريخيآ  لصناعة النقل الجوي في المملكة كما أنها تؤكد حرص حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنميه وتحقيق الأهداف الإستراتيجيه لرؤية المملكه ٢٠٣٠ ،وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في كافة القطاعات الخدمية  والإنتاجية والصناعية دون استثناء ، وهذه المشاركة بلا شك ستسهم في تطوير كافة أنواع الخدمات والتي  سيلمسها المسافر من داخل المملكة وخارجها  بإذن الله.

وأكد الحمدان أن الهيئة قد وضعت خطة لخصخصة المطارات الـرئيسيه في المملكه وكذلك شركات الخدمات المسانده كالملاحة الجوية وقطاع تقنية المعلومات وغيرها من المرافق الهامة لتكون مستقلة ماليا وإداريا بهدف تطوير مرافقها ورفع مستوى خدماتها بشكل عام . كما أكد الحمدان بأن فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي  سيخدم توجه الهيئه وأهدافها الإستراتيجية وذلك من خلال تعميق دورها كمشرع ومنظم للنقل الجوي المدني في المملكة والوقوف على مسافه واحده من كافة المشغلين والعاملين في هذا القطاع وهذه خطوه أساسية وجوهرية لدعم هذا القطاع بشكل متزن وواضح للجميع ،موضحاً أن الهيئة ستعمل من اليوم لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له بإذن الله.

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