3 يناير 2017 مـ / موافق 5 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد لحظة تحطم طائرتين إثر اصدامهما في تكساس

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