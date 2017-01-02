فيديو | مرور الرياض يداهم موقع “تفحيط” .. يطيح بمفحط مشهور ويسحب 10 سيارات

(أنحاء) – متابعات :-
تمكن مرور الرياض من ضبط مفحط مشهور ، دأب على مخالفة النظام بالتفحيط، وجمع المشجعين حوله، معرضًا نفسه والآخرين للخطر.
وداهم رجال البحث والتحري بمرور الرياض، الموقع نهاية الأسبوع، وتم ضبط كاميرا فيديو يتم بها تسجيل مقاطع التفحيط، ومن ثم بثها على المواقع الإلكترونية، وتم ضبط المعزز، وسحب أكثر من 10 سيارات كانت تشارك مع المفحط، وهي من موديلات مختلفة.
وظهر من خلال مقطع فيديو، 4 سيارات مستأجرة يستخدمها المفحط، وبدا أنها جميعًا متضررة بسبب الحوادث، وفيما ألقى المتحدث في المقطع باللوم على بعض مكاتب التأجير، متهمًا إياها بأنها المتهم الرئيسي في انتشار التفحيط بسبب جشعها، ظهر المفحط وقد تم القبض عليه، والسطحات وهي تتحرك حاملة السيارات المسحوبة.