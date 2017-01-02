فيديو | المياه تغمر صالة المغادرة بمطار جدة .. وإدارة المطار تؤكد عودة الحركة لطبيعتها

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، أظهر الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وقد انغمرت بالمياه، ما تسبب في تعطل الرحلات المغادرة.
وكشف الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر “تويتر” أن تعرض أنبوب نظام مكافحة الحريق بالصالة الشمالية للانكسار أدى إلى تسرب المياه بصالة المغادرة ما تسبب في تأخر محدود لبعض الرحلات.
كما أكد أنه تم إصلاح الأنبوب المكسور، وحل مشكلة تسرب المياه من قبل فرق الصيانة بالمطار الدولي وعودة الحركة التشغيلية في الصالة الشمالية إلى طبيعتها.