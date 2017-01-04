فيديو | مقطع متداول .. مواطن يمنع خادمة من الانتحار بـ “الفلفل”

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،مقطع فيديو ،يوثق مرور أحد الأشخاص ببيت جاره في الوقت الذي كانت خادمتهم تقف على الحافة، تحاول الانتحار.
ويتضح من خلال الفيديو ،تهجم الجار على الخادمة ومطالبتها بالنزول بألفاظ حادة، مشككا في عزمها على الانتحار في الوقت الذي طالبه فيه جاره بعدم استفزازها لئلا تنفذ ما تهددهم به، إلا أنه أكد أنها تمثل وأنها تريد “فلفلا”، دون أن يشرح رابط “الفلفل” بالانتحار ،ولفت ناشر المقطع إلى أنه تم إنزال الخادمة بسلام، وأنها سافرت فورا إلى بلدها.
وقد لقي الفيديو تداولا واسعا، حيث انتقد بعضهم طريقة الشخص، خصوصا في ظل واقعة حساسة لامرأة لا بد أنها تعاني وتحتاج إلى رعاية خاصة، وتفاعل آخرون مع طرافته، رغم ما أبدوه من تردد تجاه حدته.