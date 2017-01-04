صور | شرطة الرياض تطيح بعصابة من 7 وافدين دأبوا على سرقة أجزاء السيارات ليلاً

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم (الأربعاء)، من الإطاحة بعصابة من الوافدين دأبوا على سرقة أجزاء من السيارات ليلًا، وبيعها بمحل قطع غيار يعمل به أحدهم.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بعد رصد عدة حوادث لسرقة أجزاء من سيارات تقف أمام منازل أصحابها غرب الرياض، كلفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالكشف عنها، وأسفرت الجهود عن ضبط 7 جناة، 4 باكستانيين و3 بنجلاديشيين، تبين أنهم خلف تلك السرقات.
وأضاف أن الأدلة والقرائن أثبتت تورطهم في تلك الحوادث، وضبط الأجزاء المسروقة من سيارة “جينسس”، وبالتحقيق معهم أقروا مبدئياً بسرقة أكثر من 10 سيارات أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها، فيما تولى أحدهم تصريف المسروقات، ببيعها في محل قطع الغيار الذي يعمل به، وتقاسم ثمنها مع الآخرين.
وكانت كاميرا مراقبة في إحدى البنايات، وثقت قيام لصين بسرقة أجزاء من إحدى السيارات، قيل إنها في “ضاحية لبن” غرب الرياض، فيما أكد آخرون أن سياراتهم تمت سرقتها بنفس الطريقة.