فيديو | كاتب يطالب بمنح المدخنين دعماً نقدياً من برنامج “حساب المواطن”

(أنحاء) – متابعات :-
طالب الكاتب السعودي عقل الباهلي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة “روتانا خليجية” أمس (الثلاثاء) ،بمنح المدخنين مساعدة مالية من برنامج “حساب المواطن”، لمواجهة رفع أسعار السجائر، بعد تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته.
وبرر الكاتب طلبه بأن الدولة تأخذ من الدخان تعريفة من مداخل الجمارك مثل باقي السلع، وأنه منتشر في البلد حسب قوله مثل “اللبن”، مشددا على أن المدخنين يحتاجون إلى الدعم.
وقال الباهلي إن المدخنين سوف يلجأون لأنواع أخرى رديئة من السجائر بعد رفع أسعارها، وسوف يؤدي ذلك الأمر لكثرة الأمراض.
جدير بالذكر أن تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، سيتم البدء في تنفيذه شهر أبريل المقبل، وفق ما أُعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.