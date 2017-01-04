فيديو | لص مقنع يسطو على 7 صيدليات في الرياض بنفس الطريقة .. وتحريات واسعة لضبطه

(أنحاء) – متابعات :-
أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة الخاصة في إحدى الصيدليات لص مقنع وهو يدخل للصيدلية، ثم يشهر سلاحه في وجه العاملين فيها، لإجبارهم على تسليمه المبالغ المالية التي بحوزتهم.
فيما لفتت مصادر إلى أن اللص نفذ حتى الآن ما لا يقل عن 7 عمليات سرقة شرق العاصمة، وتعمل الجهات الأمنية إثر هذه المقاطع التي وثقتها كاميرات المراقبة، على البحث عنه بعد تلقيها عددا من البلاغات عن نفس الشخص.
وتكثف الجهات الأمنية في العاصمة الرياض تحرياتها حول هذا الشخص ، الذي نفذ العديد من عمليات السطو المسلح على صيدليات شرق الرياض، ورصدته كاميرات المراقبة الخاصة بها.