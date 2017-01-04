فيديو | المرور يوضح كيفية تسجيل مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت الإدارة العامة للمرور آلية رصد أفراد المرور لمخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، وآلية إيقاف من يرتكبها لمدة 24 ساعة، .
وأوضح العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للمرور في مداخلة على قناة “الإخبارية” أنه سيتم التركيز على من يستخدم الجوال من أجل التصفح أو التصوير أكثر ممن يستخدمه من أجل المكالمات، نظرا لضروريتها أحيانا، منوها إلى أنها تصنف أيضا ضمن المخالفات.
وأضاف الربيعان: “نحن نركز في رصد المخالفات على الأشخاص الذي يصورون أنفسهم عبر مواقع التواصل المختلفة، والأشياء التي تشتت ذهن السائق تماما لمسافة طويلة”، مشيراً إلى أن أغلب الحوادث وخاصة الصدم من الخلف تكون بسبب استخدام الجوال.
ولفت إلى أن استخدام الجوال أيا كان يعتبر مخالفة، فرجل المرور لا يعنيه فيما يستخدم قائد السيارة الجوال، فهدفه هو عدم تشتيت الذهن بشيء آخر غير القيادة، مبيناً أن رجل المرور لديه جهاز لرصد هذه المخالفات، ويتم تسجيلها دون استيقاف قائدها بمجرد ما يرصده دون علمه.
وفي السياق نفسه، نفى الربيعان ما تردد حول إيقاف من يرتكب مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة مباشرة، حيث وضح في بيان أصدرته الإدارة أنه حينما تقترن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة بمخالفة أخرى، مثل التفحيط وتجاوز الإشارة وطمس اللوحات والقيادة بدون مكابح أو أنوار وعدم التوقف تماما عند إشارة “قف”، فإنه يتم عرض المخالف على هيئة الفصل في المخالفات المرورية للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات منه.