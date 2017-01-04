6 يناير 2017 مـ / موافق 8 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعليم الطائف : إعفاء مدير المدرسة التي استقبلت “فيحان” .. وإبعاد معلم عن التدريس

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعفى تعليم الطائف مدير مدرسة من مهامه الإدارية ،وأبعد معلم من التدريس وحوله للعمل الإداري، وذلك على خلفية دخول أحد الأشخاص غير المنتسبين للتعليم أحد الفصول وتقديم محاضرة للطلاب تتنافى مع رسالة التعليم، حسب “عين اليوم” .

جاء ذلك بعد واقعة دخول أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمدعو ” فيحان ” إلى أحد الفصول الدراسية في مدرسة بالطائف وحديثه مع الطلاب بأنه كان يسرق الفلوس من والده من أجل شراء الكتب ، وغيرها من العبارات التي لاتليق بالمؤسسات التعليمية.

وقد أثار هذا الأمر جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن ناشطون في “تويتر” وسماً بعنوان ” فيحان بين طلابنا” أبدوا من خلال استغرابهم من السماح لفيحان الدخول للفصل.

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