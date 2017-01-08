أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»القوات العراقية تصل للمرة الأولى إلى نهر دجلة في الموصل
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني عن...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة الرئيس الإيراني الأسبق، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام،
-
باكستان: مطالبة بمحاكمة إيران على خلفية مجازر...بتاريخ
إسلام آباد – واس : ــ طالبت جمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية باكستان الإسلامية بضرورة محاكمة إيران
-
وفاة وزير الداخلية الكوبي كارلوس غوندين جراء ...بتاريخ
هافانا – واس : ــ توفي وزير الداخلية الكوبي كارلوس فيرنانديز غوندين أحد وجوه الثورة الكوبية أمس في
-
الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يتعهد بإقامة عل...بتاريخ
واشنطن – د ب أ : ــ تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السبت بإقامة علاقات طيبة مع