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القوات العراقية تصل للمرة الأولى إلى نهر دجلة في الموصل
8 يناير 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القوات العراقية تصل للمرة الأولى إلى نهر دجلة في الموصل

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال صباح النعمان المتحدث باسم قوات النخبة العراقية التي تخوض معارك ضد داعش في شرق الموصل، إنها وصلت للمرة الأولى، اليوم، الأحد إلى نهر دجلة الذي يقسم المدينة إلى قسمين.

وأضاف النعمان أن قوات مكافحة الإرهاب وصلت إلى نهر دجلة في الجانب الشرقي من الجسر الرابع، في إشارة إلى أبعد جهة جنوب الموصل.

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