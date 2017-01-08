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وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني عن عمر يناهز 82 عاماً
8 يناير 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني عن عمر يناهز 82 عاماً

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة الرئيس الإيراني الأسبق، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 82 عاما.

وكانت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية قد قالت في وقت سابق إن رفسنجاني نقل إلى المستشفى في طهران اليوم الأحد، لإصابته بعارض قلبي.

يذكر ان رفسنجاني، كان من الشخصيات المتنفذة في ايران، ورأس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بحل الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، ولعب دورا مهما في السياسة الايرانية منذ الثورة الاسلامية عام 1979، وانتخب لفترتي رئاسة، كما تولى رئاسة مجلس الشورى.

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