أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»ولي العهد يوجه بمنح نوط الشجاعة لرجال الأمن المشاركين في عملية حي الياسمين ..وترقية 3 منهم استثنائياً
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