10 يناير 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أنباء عن زيارة وفد إيراني للمملكة نهاية فبراير القادم

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ذكر مسؤولون إيرانيون أن وفداً إيرانياً سيزور المملكة نهاية شهر فبراير القادم؛ للتباحث مع وزارة الحج والعمرة بشأن التحضيرات لموسم حج العام الحالي 1438هـ.

جاء ذلك بعد تلقي إيران دعوة من وزارة الحج في المملكة، ضمن دعوات أرسلت لأكثر من 80 دولة حول العالم، بشأن التعاون حول إنجاح موسم الحج وتنظيم شؤون الحجاج ، حسب ما تداولته وكالات أنباء إخبارية.

يذكر أن إيران كانت قد منعت حجاجها من المشاركة في موسم الحج الماضي 1437هـ، بسبب عدم موافقتها على الشروط التي وضعتها المملكة لتنظيم موسم الحج؛ لكن المملكة رحبت بالحجاج الإيرانيين القادمين من دول أخرى.

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