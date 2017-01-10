فيديو | لاعب كرة قدم مكسيكي يتعرض لإصابة عنيفة

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | “التجارة” تصادر أكثر من 3 آلاف “...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن الفرق التفتيشية التابعة لها أغلقت أمس الثلاثاء منشأة ارتكبت
-
فيديو | حريق هائل بمحل تجاري على “الدائري الغ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشب حريق هائل، مساء أمس الثلاثاء، في أحد المحلات التجارية على الطريق الدائري الغربي
-
فيديو | تصادم مروّع بين “فيراري” و”مرسيدس” في...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث مروري مروع بين سيارتين فارهتين من
-
فيديو | شخص يصور نفسه وهو يرجم قطة بصخرة ويقت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ،على نطاق واسع ،اليوم (الثلاثاء) ،شخصا صور