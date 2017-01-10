سلطنة عُمان تكشف حقيقة مباحثات الحصول على وديعة بمليارات الدولارات من دول الخليج

(أنحاء) – متابعات :-
أصدرت وزارة المالية العمانية بيانا ، اليوم (الثلاثاء) ،نفت فيه ما تم تداوله حول سعيها إلى الحصول على وديعة من دول الخليج، تقدر بمليارات الدولارات، لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وكدت الوزارة أن الخبر الذي نشرته وكالة أنباء “رويترز” بخصوص الوديعة، عار من الصحة، نافية إجراء أي محادثات بخصوص ذلك ، لافتة إلى أن السلطنة تملك احتياطيات كافية، ولا توجد أي مخاطر على قيمة الريال العماني تستدعي تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت مساء اليوم عن مصدر عماني وآخر قطري بخصوص محاولة عمان التفاوض مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات.