فيديو | تصادم مروّع بين “فيراري” و”مرسيدس” في جدة

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث مروري مروع بين سيارتين فارهتين من نوع “مرسيدس sls” و”فيراري 458″، قال متداولوه إنه وقع أمس (الثلاثاء) بمدينة جدة.
وأظهر الفيديو حدوث تلفيات كبيرة في السيارتين جراء اصطدام السيارة الفيراري بالمرسيدس، ويتوقع أنه سيكلف شركة التأمين المسؤولة عن إصلاح التلفيات مبلغاً ضخماً.
وتباينت ردود فعل متداولو المقطع ؛ فمنهم مَن علق بطرافة واصفاً الحادث بأنه الأفخم، فيما أبدى آخرون استياءهم مما أسموه تهاون بعض مالكي السيارات الفارهة وعدم اكتراثهم بالقواعد المرورية، ما يؤدي لوقوع الحوادث.