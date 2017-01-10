10 يناير 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حريق هائل بمحل تجاري على “الدائري الغربي” بالرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

نشب حريق هائل، مساء أمس الثلاثاء، في أحد المحلات التجارية على الطريق الدائري الغربي في العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصاعد النيران في المحل ، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق.

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