فيديو وصور | “التجارة” تصادر أكثر من 3 آلاف “فلتر” زيت مزور بالدمام

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن الفرق التفتيشية التابعة لها أغلقت أمس الثلاثاء منشأة ارتكبت مخالفة تزوير العلامات التجارية لفلاتر زيت السيارات بمدينة الدمام.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو وصور توضح كيفية إجراء المنشأة المخالفة لعملية التزوير، حيث تعمد إلى وضع ملصقات على الفلاتر تشير إلى كونها مصنوعة في أمريكا وهي صناعة محلية.
وأكدت الوزارة أن مراقبيها صادروا كميات كبيرة من الفلاتر المزورة المعدة للبيع، مشيرة إلى أن الكميات المصادرة تبلغ 3360 فلتراً مزوراً، موضحة أنها استدعت القائمين على المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.