15 يناير 2017 مـ / موافق 18 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | “كلب ضال” يعض وجه طفل أمام منزله بالقريات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تعرَّض طفل، مساء اليوم الأحد، إلى هجوم من كلب ضال في محافظة القريات، أثناء سيره برفقه والدته بالقرب من منزلهم ، وأدى الهجوم إلى تعرض الطفل لإصابات في الوجه، والتي أُدخل على إثرها مستشفى القريات العام، حسب “تواصل”.

 

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