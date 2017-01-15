صور | ضبط مصنع خمور متكامل تديره 7 نساء بجازان

(أنحاء) – متابعات :-
أطاحت شرطة منطقة جازان، اليوم (الأحد)، بعناصر نسائية أفريقية تدير مصنعا للخمور، حيث تنتج العرق المسكر وتقوم بترويجه.
وضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جازان المصنع، بقرية الكربوس، وتبين أنه متكامل ويحتوي على أدوات بدائية، لتصنيع العرق المسكر، ويقوم على إدارته عناصر أفريقية مكونة من 7 نساء ورجل.
كما عثرت الشرطة، بداخل المصنع، على أدوات التصنيع وعدد 345 كيساً معبأة وجاهزة للتوزيع، و6 براميل سعة 1000 لتر مليئة بالعرق المسكر، وجرى التحفظ عليها، وإحالة المتهمين لجهة الاختصاص.