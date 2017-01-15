أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»خليجي يطالب فندقاً شهيراً في دبي بـ 5 ملايين درهماً تعويض .. بسبب فيديو الكاميرات السرية
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