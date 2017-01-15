فيديو | السليمان: أغلب معارضي السينما لم يدخلوها من قبل.. ومأساة أن يتكلم في الأمر من لا يفهمه

(أنحاء) – متابعات :-
قال الكاتب خالد السليمان ،في مقابلة مع برنامج “الأسبوع في ساعة” ،إن أغلب من يعارضون فتح دور سينمائية لم يدخلوها من قبل، معتبرا أن هذه مأساة، على اعتبار أن من يفتي ويقرر هو شخص لا يعرف ما الذي يفتي فيه، على حد قوله، مشيرا إلى أن هيئة الترفيه تفتقد للشجاعة الكافية أصلا لتتخذ قرار افتتاح دور سينمائية.
وقال السليمان على قناة “خليجية”: “أغلب اللي يعارضون السينما، ما عمرهم في حياتهم دخلوا سينما، ولا شافوا سينما، ولا يعرفون ما هي السينما”.
وأضاف: “هذه مأساة، أن يأتيك شخص يفتي أو يقرر في شأن هو لا يفهمه أصلا، ولا يدرك ما هو المكان”، مؤكدا أنه من المخجل أن يتحجج البعض بأن السينما “تثير الفساد”، وكأنها صالة رقص وتعر، على حد تعبيره، بينما هي مكان يسمح لك بالسيطرة على المحتوى، على عكس ما يعرض وراء الأبواب المغلقة في البيوت.
وأردف السليمان ساخرا أن على معارضي السينما أن “يبشروا بالسلامة”، حيث شدد على أن هيئة الترفيه لا توجد لديها نية أصلا لفتح دور سينمائية، والسبب في رأيه أنها لا تملك الشجاعة الكافية.