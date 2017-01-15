فيديو | عبادي الجوهر يرد على إدعاءات سرقة مسلسل أجنبي شهير موسيقاه

(أنحاء) – متابعات :-
انتشرت في الفترة الماضية ادعاءات بين الساخرة والجادة في مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى التشابه الكبير بين موسيقى المسلسل الأشهر عالميا game of thrones وموسيقى أغنية للفنان السعودي عبادي الجوهر، واحتمال أن يرتقي هذا التشابه إلى السرقة، فيما رد الفنان على هذه الادعاءات.
وكان ناشطون على مواقع التواصل، تداولوا مقطع فيديو يقارن بين مقدمة المسلسل الشهير، الذي بدأ عرضه في عام 2011، وأغنية “غريب” لعبادي الجوهر، التي غناها عام 1987 وقام بتلحينها بنفسه.
وقال عبادي ساخرا، في مقابلة لبرنامج “مع حمد شو” على “يوتيوب”، إنه قام بتنفيذ اللحن قبل المسلسل، ليؤكد أنه بالطبع لا يظن أن هنالك أي سرقة، حيث قال مبررا: “فيه عرف موسيقي، السرقة إذا تعدت ستة حروف موسيقية، أما إذا حرف أو حرفين فلا يعد سرقة، ممكن تكون صدفة، أو توارد خواطر”.
وأضاف: “بس الناس فرحانين شوية ان فيه مطرب خليجي أخذوا جملته الموسيقية وسووها في (مسلسل شهير) وزي كذا يعني”.