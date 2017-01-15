فيديو | 4 لصوص يسرقون المصلين في جدة .. والشرطة تقبض عليهم

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر سرقة أربعة لصوص المصلين في أحد المساجد بمحافظة جدة، وأعلنت الشرطة أمس (الأحد) القبض عليهم.
وأظهر مقطع الفيديو اللصوص الأربعة ،وهم يتجمعون وراء المصلين عند مدخل المسجد، ليقوموا بنشلهم مستغلين حالة الزحام لتجنب اكتشافهم، في الوقت الذي لم ينتبهوا فيه لكاميرات المراقبة.
فيما أعلنت شرطة جدة، على لسان ناطقها الإعلامي العقيد عاطي القرشي، أنه تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو المتداول، لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه ، لافتاً إلى أنه تم القبض على أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين، حيث أُوقفوا لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتهم لفرع هيئة التحقيق بالمحافظة.