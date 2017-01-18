19 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاحنة مسرعة تهدم 3 منازل وتقتل 5 أشخاص في الصين

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تعليق واحد

  1. ملقوف الخبر بتاريخ

    هذا الفيديو نشر قبل ستة أشهر أو أكثر!!!فهل هو حشو أوخبر؟؟؟

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