19 يناير 2017 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تفاعل حماسي من لاعب بالدوري الإسباني مع “شيلات” سعودية

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(أنحاء) – متابعات :-

نشر اللاعب البلجيكي المغربي الأصل زكريا بقالي، مقاطع فيديو قصيرة على حسابه بموقع “سناب شات” وهو يستمع لشيلات سعودية ويتفاعل معها بحماسة.

وقد لاقت المقاطع التي وثقها اللاعب في أكثر من مكان وهو في سيارته يتفاعل مع أنغام الشيلات، ويتمايل محاولاً تقليد السعوديين بطريقة طريفة ، متداولي المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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