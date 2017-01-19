فيديو | مشهد تمثيلي لأحد مشاهير مواقع التواصل حول “جدوى التعليم” يثير جدلاً بين المغردين

(أنحاء) – متابعات :-
نشر أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تضمن مشهد تمثيلي، أثار موجة كبيرة من الجدل، وذلك لتجسيده الطالب الفاشل مهمل الاختبارات بأنه الأكثر نجاحاً في المستقبل.
ويظهر في المشهد التمثيلي، طالب متفوق يحلم أن يكون مهندساً، وآخر لا يهتم بالدراسة، لينتهي المطاف بالطالب المتفوق مهندساً لمشروع ضخم يملكه الطالب الفاشل، مما جعله يدعو لإهمال الدراسة.
وقد تباينت ردود الفعل على المقطع، خصوصاً أن الطلاب يخوضون اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث يرى البعض أن الفيديو يوجه رسالة خاطئة، وهو بمثابة تشجيع للطلاب على إهمال الدراسة والاختبارات باختياره هذا التوقيت تحديدا.
ورأى آخرون أن المشهد جسد الكثير من الواقع، وبعض الحالات في المجتمع، مؤكدين على وجهة نظرهم بأن التعليم ليس وحده كافيا للنجاح في المستقبل والحياة، مطالبين بتغيير النظرة إلى الاختبارات ونظامها.