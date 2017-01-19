فيديو | مقطع يرصد تصرف غريب لسيدة بأحد شوارع الدمام

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، أظهر امرأة تقوم بتكسير المرايا الجانبية لعدد من السيارات، فيما لم يتضح سبب قيامها بهذا الفعل التخريبي.
وتظهر المرأة خلال المقطع المصور، وهي تسير في أحد شوارع الدمام، بحسب ما أكد متداولو الفيديو، بمحاذاة عدد من السيارات المركونة في الشارع وتقوم بتكسير المرايا الجانبية للمركبات أو محاولة ثنيها.
وتنوعت التبريرات المقدمة لتصرف المرأة، حيث قال بعض متناقلي الفيديو إن السيارات تابعة لموظفي شركات يقفون عند باب بيتها، فيما قال آخرون إن في الأمر خصومة شخصية.