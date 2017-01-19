بلدية القنفذة تغلق مطعماً تسبب في تسمم 4 من عائلة واحدة

(أنحاء) – متابعات :-
أغلقت بلدية القوز بمحافظة القنفذة مطعماً معروفا لإعداد وجبة البروست فور تلقيها خطابا من صحة المحافظة، تضمن وجود تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة تمت معالجتهم بمستشفى جنوب القنفذة.
وتم تشكيل لجنة من البلدية والصحة والشرطة للوقوف على المطعم، واتضح لها قلة مستوى النظافة وأن موقع إعداد الطعام يحتاج لإعادة تهيئة ، حيث قام مندوب البلدية بسحب سبع عينات غذائية من المطعم وإرسالها لمختبر الأمانة، فيما قام مندوب الصحة بالكشف على العمالة وعددهم سبعة عمال وأخذ التحاليل اللازمة منهم للتأكد من سلامتهم.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للبلدية خليل الشيخي، أنه على الفور قامت اللجنة بإغلاق المطعم احترازياً لحين ظهور النتائج وتم إعداد محضر مشترك بذلك وتطبيق النظام بحق المطعم، حسب “سبق”.