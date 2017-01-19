19 يناير 2017 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شاهد أفضل طريقة للنهوض من الفراش لتجنب آلام الظهر
﻿

فيديو | شاهد أفضل طريقة للنهوض من الفراش لتجنب آلام الظهر

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

نشر الدكتور وائل العسق، أخصائي أمراض العظام، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”، يوضح فيه كيفية النهوض من الفراش للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر.

وأوضح العسق، خلال المقطع، أن أفضل طريقة للنهوض عبر الاتكاء على الجانب الأيمن أو الأيسر، ثم النهوض ببطء عبر الاتكاء على الذراع؛ مما يقلل الضغط على الظهر والفقرات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق