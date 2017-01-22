بسبب الغسيل اليومي توقفت عن الدراسة .. زراعة كلية عاجلة تنهي معاناة رهف

(أنحاء) – القنفذة – خضراء الزبيدي : ــ
تقضي رهف الفارسي ذات الـ (16) ربيعاً، 8 ساعات يومياً في غرفة غسيل الكلى وتحلم وعائلتها بإيجاد متبرع حي يخلصها من المعاناة.
رهف التي تركت الدراسة منذ عام ونصف نظراً لتدهور صحتها وبسبب الآلام التي تصاحبها أثناء وبعد الغسيل ، إضافة للتشنجات التي تحدث لها بين فترة وأخرى ظلت تنتظر قرابة السنة رد أحد مستشفيات الصين أملاً في إيجاد متبرع لها إلا أن الرد جاء مخيباً للآمال حيث تم الرفض وذلك لارتفاع الأجسام المضادة.
بدأت قصة رهف من عمر 3 سنوات، حين أجريت لها عملية زراعة كبد في مستشفى مدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض والتي تبرع بها والدها، وبسبب أدوية المناعة والالتهابات البولية المتكررة فشلت الكلى مما اضطرها للغسيل البريتوني والذي يستمر لمدة 8 ساعات يومياً.
وبحسب تشخيص مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فإنها بالمرحلة الأخيرة من مرض الكلى المزمن حيث لم تعد قادرة على القيام بوظائفها العضوية لمقابلة سير الحياة في الغسيل البريتوني لزراعة الكلى.
يقول عواض الفارسي والد الفتاة : “حالة ابنتي تتدهور وحالتي المادية لا تسمح بعلاجها على حسابي في الخارج”.
وأضاف : “بحثت عن متبرع حي ولم أجد حتى الآن، وفي أثناء ذلك أرسلت تقاريرها وتحاليلها إلى مستشفى (أوشنر) بأمريكا وجاءت الموافقة بقبول الحالة، وتقدمت بالتقارير إلى الديوان الملكي أملاً في إصدار أمر سامي بعلاجها في أمريكا والذي حولها بدوره لوزارة الصحة ومن ثم حولت إلى الهيئات الصحية ، وعندما تقدمت إلى وزارة الصحة مصحوبا بالتقارير وبموافقة مستشفى “أوشنر” فوجئت بتحويل علاجها إلى الصين ، وبعد حوالي (6) أشهر تقدمت إلى وزارة الصحة مرة أخرى بطلب تحويل أمر علاجها من الصين إلى أمريكا وبعد شهرين من الانتظار على الرد رُفِض طلبي بحجة أنَٓ لدي أمر إلى الصين ، أو أنك تحتاج أمر سامي صريح من الديوان الملكي ، وبعد انتظار دام عام كامل جاء الرد قبل أسابيع بالاعتذار عن قبول الحالة من مستشفى الصين ، وقد تقدمت مرة أخرى إلى الديوان الملكي بطلب إصدار أمر سامي بعلاجها في أمريكا ولكن حولها الديوان مرة أخرى إلى وزارة الصحة”.
واختتم حديثه قائلاً: “رهف بحاجة ماسة لزراعة كلى عاجلة حتى لا تتضرر الكبد المزروعة ، لذلك أملي بأن يصل الصوت لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده ويتم النظر في حالة ابنتي المريضة لتعود لممارسة حياتها الطبيعية وإنهاء معاناتها مع الغسيل الكلوي، وحيث أنه لا يوجد متبرع لدينا أتمنى من الجميع المساهمة في النشر لعل الله ييسر لها متبرع أو من يتكفل بعلاجها في الخارج”.
الله يشفيها ويلقى لها متبرع بأقرب وقت عااجل .
ان شاء الله