2 فبراير 2017 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع يشرح كيفية معرفة انتهاء صلاحية عبوات المياه الكبيرة

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح مسؤول في أحد مصانع تعبئة المياه كيفية معرفة انتهاء صلاحية عبوات الماء الكبيرة، عبر لونها الذي يختلف مع كثرة الاستعمال.

واستعرض مقطع الفيديو اختلاف لون العبوة التي تم استعمالها قرابة 30-35 مرة، وهو عمرها الافتراضي، حيث يتحول لونها بعد ذلك إلى الأخضر الشفاف، عوضا عن اللون الأزرق للعبوات السليمة.

وأضاف أنه في حال مصادفة عبوة ماء معبأة تميل إلى الاخضرار، فإن على الزبون الامتناع عن شرائها، وذلك لانتهاء صلاحيتها واختلاط تفاعلها الكيميائي بالماء الذي سيشربه.

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