خبير أمني يوضح دوافع وأسباب تفضيل الإرهابيين تفجير أنفسهم على الاستسلام لرجال الأمن

(أنحاء) – متابعات :-
قال المستشار والخبير الأمني الدكتور يوسف الرميح إن الأسباب التي تدفع الإرهابيين إلى تفجير أنفسهم أو تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، عوضا عن الاستسلام، ترجع لمعاناتهم من الفراغ وفقدانهم لأسرهم ووطنهم نتيجة تحولهم من مواطنين صالحين إلى إرهابيين ومطلوبين
وأضاف الرميح، الذي يعمل أستاذا في علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم، أن الجماعات الإرهابية تستبدل عدة مفاهيم بمفاهيم خاطئة، كتضليل الشباب بأن الانتحار والتفجير هو طريق الشهادة والحصول على الحور العين بعد مدة زمنية ليست بالقصيرة ، حسب “الوطن”
وكشف الرميح أن 99% من من المطلوبين أمنيا يقتلون أنفسهم أو يموتون على أيدي رجال الأمن بعد تبادل إطلاق النيران معهم ورفضهم الاستسلام.