صور | شاب يطارد سيارة عائلة ويتسبب في حادث يدخلهم العناية المركزة بالرياض

(أنحاء) – متابعات :-
تعرضت عائلة تستقل سيارتها لحادث مروري، بعد مطاردة شخص في حالة غير طبيعية بسيارته لهم، ومحاولة الاعتداء عليهم، حيث أصيب الزوج والزوجة والابنة بإصابات مختلفة أدخلوا على إثرها للمستشفى.
وكان الزوج الذي يعمل معلمًا، يقود سيارته ومعه عائلته، في شارع هارون الرشيد بالرياض، وفوجئ بقائد سيارة يطلب منه التوقف، فظن أنه بحاجة لمساعدة، فتوقف له، إلا أن الأخير ترجل من سيارته واعتدى على سيارة الزوج وهشم الزجاج الخلفي بآلة فك الإطارات.
وأضطر الزوج إلى الهرب بسيارته للحفاظ على عائلته، ولإبلاغ الشرطة، إلا أن المعتدي لاحقهم بسرعة جنونية، وضايقهم وتسبب في اصطدام سيارتهم بحواجز خرسانية، كما حاول أثناء الحادث التهجم على العائلة أيضًا، إلا أن المتواجدين أمسكوا به، وأبلغوا الجهات الأمنية التي تحفظت عليه، وتبين أنه مواطن.
ونتج عن الحادث إصابة الزوج بكسور في الظهر والحوض والفكين، وتهشم الساق، فيما أصيبت زوجته بكسور في الحوض والرأس، وأدخلا العناية المركزة، وتعرضت الطفلة لإصابات في الوجه والرأس، إضافة إلى معاناتها من حالة هلع جراء تذكرها لموقف الاعتداء، حسب “سبق”.