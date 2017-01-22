22 يناير 2017 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | كاميرا مراقبة ترصد لحظة سرقة لص لمحل مرتين متتاليتين

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