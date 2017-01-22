الأرصاد تكشف حقيقة تعرض المملكة لموجة برد غير اعتيادية | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
نفى المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، يوم أمس (الأحد)، ما تم تداوله حول وجود توقعات بحدوث موجة برد غير اعتيادية على مناطق المملكة.
وأوضح في مداخلة على برنامج “أخباركم” بقناة المجد، أن الطرح المبالغ فيه عند تناول هذه الأمور شيء غير منطقي، وأن الموجة الحالية مثل الموجات السابقة أو أقل منها ، لاغتاً إلى أن الهيئة أعلنت أن موجة البرد قد تسجل صفرًا على المناطق الشمالية و6 درجات صغرى على منطقة الرياض، مع انخفاض درجات الحرارة على المناطق الجنوبية في نجران وشرورة والمناطق المحيطة بهما، وذلك حتى صباح يوم غد (الثلاثاء).
كما أشار إلى أنه سبق وسجلت درجات الحرارة 10 درجات تحت الصفر في حائل وسكاكا والجوف، مهيبًا بالإعلام أن يرجع لمصادر الأخبار، منتقداً بعض الهواة الذين يشوشون على المجتمع بأخبار غير دقيقة.