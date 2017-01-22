فيديو | الشريان يحتفي بالطفلة التي اتهمت معلمتها بحرمانها من الاحتفال مع زميلاتها بالنجاح

(أنحاء) – متابعات :-
استضاف الإعلامي داود الشريان عبر برنامجه “الثامنة”، الطفلة نوف، التي انتشر لها مقطع فيديو وهي جالسة في أحد الفصول ولا تحتفل مع زميلاتها الناجحات، حيث برر تعليم حائل ذلك بعدم اجتيازها وتعامل المعلمة معها تعاملا تربويا بتقديم هدية لها رغم ذلك، على حد قوله.
وظهرت الطفلة في البرنامج برفقة والدتها، حيث قام الشريان في آخر الحلقة بدعوة مجموعة من الأطفال ليحتفلوا معها، تعويضا لها عما مرت به، مقدما لها ولزملائها العديد من هدايا النجاح.
وكان مقطع الفيديو قد أثار كثيرا من الجدل، حيث صاحبه مقطع صوتي للطفلة وهي تشكو باكية من طريقة تعامل المعلمة معها، فيما جاء رد تعليم حائل بأن المعلمة لم تمنعها من الاحتفال وقدمت لها هدية، ولكنها لم تمنحها شهادة مثل زميلاتها لعدم اجتيازها للمهارات المطلوبة.