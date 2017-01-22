تعرّف على أغرب الأطعمة التي حرّمتها الديانات .. أبرزها القهوة والجمبري والبصل

(أنحاء) – وكالات :-
يمكن أن يكون الطبق المفضل لشخص ما هو نفسه محرماً عند آخر، وهذا يرجع إلى أن الديانات تختلف في قائمة الأطعمة الحلال أو المحرمة أو المحظورة.
هذا ما أقر به التقرير الذي نشره موقع “سي إن إن بالعربية”، لافتا إلى أنه في “الإسلام” تم تحريم المشروبات الكحولية ولحوم الخنزير والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة، كما حرّمت لحوم الحيوانات المذبوحة بطريقة غير حلال، كالحيوانات النافقة.
وأبان التقرير أن “اليهودية” تتشارك مع الإسلام في تحريم ما ذُكر سابقاً، إلى جانب تحريم المأكولات البحرية ذات القشور مثل الجمبري، وتحريم تناول أو طهي اللحوم ومنتجات الألبان سوية، في حين أن غالبية المذاهب المسيحية، تحرم في شهر الصيام فقط اللحوم والأسماك وكل ما له صلة بها، أما العقيدة المورمونية المسيحية فحرّمت الكحول والكافيين.
وأوضح أن “الهندوسية” حرّمت لحم البقر والبصل والثوم والكافيين والكحول، ويتبع غالبية الهندوس المتدينين حمية نباتية يتجنبون فيها البيض والباذنجان والجزر واللفت والفطر، أما “البوذية” فحرّمت الكحول، والبصل والثوم بسبب رائحتهما التي تُبعد الآلهة وتقرّب الأشباح والشياطين.