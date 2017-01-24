بالأغلبية .. مجلس الشورى يسحب مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب

(أنحاء) – متابعات :-
لم تلقى توصية مالية الشورى المؤيدة لدراسة مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة، قبول لدى أعضاء الشورى .
وصوت 86 عضواً لسحب تقرير اللجنة وإعادة دراستها له ،بينما صوت 32 استمرار مناقشته، وقرر المجلس إعادته بالاحتكام لنتيجة التصويت التي جاءت بالأغلبية لصالح سحبه وإعادته للجنة المالية.
وحذر الأعضاء من مغبة دراسة المقترح التي قال أنها كافيه لبث رسالة خاطئة ستساهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات عن المملكة، حسب “الرياض”.
السلام عليكم : أموال الأجانب واستثماراتهم وبالتالي تحويلاتهم من حقهم ولا اعتراض ولا ضرائب ولكن عليهم دفع الزكاه السنويه على الأقل مثلهم مثل المستثمرين السعوديين خصما سنوي مباشر من حساباتهم في البنوك ومن لم يوجد لديه حساب تخصم من تحويلاتهم هذا مارآه