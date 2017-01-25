محافظ بدر يترأس اجتماع مجلس المرصد الحضري بالمحافظة

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ
ترأس محافظ بدر رئيس مجلس المرصد الحضري بمحافظة بدر الاجتماع الختامي للدورة الرابعة لعام ٢٠١٥م/١٤٣٦ه لمجلس المرصد الحضري وذلك بمقر مركز التنمية الاجتماعية والذي ضم جميع مدراء الإدارات الحكومية الأعضاء في المرصد الحضري المحلي وبحضور مركز المراصد الحضرية بالمنطقة بإمانة المدينة المنورة وأعضاء من المكتب الإستشاري للمرصد الحضري.
واستعرض المهندس محمد بن إبراهيم الفاروقي أمين المجلس الرئيسي للمراصد الحضرية بمنطقة المدينة المنورة نشاطات وإنجازات الدورة الحالية للمرصد الحضري بالمحافظة ورصد القضايا ثم قام إستشاري المشروع بعرض نتائج المؤشرات والقراءة التحليلية لقيم المؤشرات مع مقارنتها بمحافظات المنطقة .
وأختتم الإجتماع بالإستماع لأهم التوصيات وأبرزها إعتماد قيم المؤشرات المنتجة لعام ٢٠١٥م ١٤٣٦ه وتشكيل فريق عمل داخل المحافظة لدراسة القضايا التي أفرزتها المؤشرات لوضع تصور شامل عن هذه القضايا ومسبباتها والحلول المقترحة والتي أقرها سعادة المحافظ لتكون موضع التنفيذ.