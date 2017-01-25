الشؤون الصحية بجدة تنظم برنامج الجاهزية والاستعداد لخطط الطوارئ والأزمات

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ
نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات برنامج الجاهزية والاستعداد لخطط الطوارئ والأزمات، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق 27/4/1438هـ ، في فندق موفنبيك جدة.
أوضح ذلك مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة الدكتور/ سامر آسره، الذي أكد بأن هذا البرنامج يركز على الإلمام بخطط الطوارئ وإجراءاتها وتوضيح مفهوم الكوارث والأزمات والعناصر اللازمة لاستراتيجية الطوارئ بالمنشآت الصحية وتدريب فريق طبي له القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث وكذلك الدور التنظيمي لغرف القيادة والتحكم أثناء الكوارث وأهمية اتباع إرشادات ووسائل السلامة ومكافحة العدوى ومناقشة خطة الطوارئ والأزمات وكيفية الاستجابة السريعة للحالات الفردية وحالات التدخل السريع للكوارث لا سمح الله.
حيث يستهدف هذا البرنامج جميع منسقي الكوارث والأزمات في المستشفيات الحكومية والخاصة والعاملين بإدارات الطوارئ كما أن هذا البرنامج معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع/ 9 ساعات تدريبية ولمدة يوم واحد وتخلل هذا البرنامج العديد من المحاضرات وورش العمل بدأت بمقدمة عامة عن الكوارث للأستاذة أمل النجعي ومحاضرة عن تحليل المخاطر في المنشات الصحية والفرز الطبي قدمها الدكتور/ سامر اسره وعرض تقديمي عن كرسي الإخلاء للأستاذ / عبدالله عبدالقادر ومحاضرة عن خطة الطوارئ بالمستشفيات وكذلك غرفة القيادة قدمها الأستاذ / على الزغبي ومحاضره للدكتورة / تهاني بخش عن الطب الوقائي ومحاضرة أخرى بعنوان المهارات الأساسية لمكافحة العدوى للأستاذ / عبدالله الزهراني كما ألقى الدكتور/ زياد بن سعد محاضرة بعنوان مركز القيادة والسيطرة وآليه العمل بالمركز ومهامه.
بعد ذلك بدأت ورش العمل شارك فيها العديد من المتخصصين في مجال الطوارئ والكوارث من أطباء وفنيين وتبادل النقاش.