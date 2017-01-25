أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خادم الحرمين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها
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