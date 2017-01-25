25 يناير 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»رفقاً بالمواطن ياحساب المواطن
﻿

رفقاً بالمواطن ياحساب المواطن

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

وحتى لايصبح حساباً مدين أتساءل من يطمئن المواطن اليوم من تبعات تنفيذ برنامج حساب المواطن ويبدد مخاوفه ويدخل إلى نفسه الهدوء والسكينة غير من صيته أصبح ملء السمع والبصر مهندس رؤية ٢٠٣٠م ومدير برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م وقائد مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية الأمير الشاب محمد بن سلمان وأنا هنا سأطرح مخاوفي كمواطن بين ناظري سموه دون سواه من الوزراء والمسؤولين بسبب مامنحه ملك الحزم والعزم حفظه الله من ثقة وتفويض لحمل مسؤولية ملف الشؤون الإقتصادية والتنمية في البلد لسموه الكريم.

وقبل الخوض في المخاوف من تبعات وآثار التحول الوطني القريب ٢٠٢٠م على حياة المواطن ومن برنامج حساب المواطن بالتحديد لابد من التعريج سريعاً على مفهوم وأهداف برنامج حساب المواطن أحد برامج التحول الوطني مؤكداً على أن حديثي سيكون من منظور إقتصادي صرف بعيداً عن التنظير والعواطف ومايخالجها من تفاؤل أوتشاؤم عن هذا المصطلح الإقتصادي الوليد.

فحساب المواطن هو برنامج تقدم الدولة من خلاله بدل نقدي لكل مواطن من ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتوسط لتخفيف آثار الإصلاحات الإقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار منتجات الطاقة وغيرها والذي سيتم تدريجياً حتى عام ٢٠٢٠م.

والسؤال المهم اليوم هل هناك مبرر لتوجس المواطن خيفة من تنفيذ مثل هذا البرنامج وماسيؤول إليه وتبعاته على حياته المستقبلية ومعيشته اليومية وإجابتي ياسادة ياكرام ستكون نعم والف نعم لثلاثة أمور هامه:

الأمر الأول: إن إرتفاع أسعار منتجات الطاقة (كهرباء- بنزين- ديزل- غاز- ماء …) وتطبيق ضرائب على السلع المنتقاة (وهي السلع الضارة على الصحة والكمالية)وضريبة القيمة المضافة على السلع (وهي ضريبة غير مباشرة تكون على الفارق بين سعر تكلفة إنتاج السلعة وقيمة بيعها في السوق وتفرض على المنتجين وأثرها ومن سيتحملها في نهاية المطاف سيكون المستهلك الأخير) وأيضا رفع الدولة يدها عن دعم الرسوم الجمركية لسلع مستوردة وقد بدأت بالفعل كا(لحوم الدواجن والحليب ومشتقاتها )وفرض رسوم على إقامة العمالة وعائلاتهم والتي بدورها سترفع قيمة الخدمات المقدمة من تلك العمالة كل ذلك بدون أدنى شك سيرفع تلقائيا جميع أسعار السلع والخدمات ومن المعلوم إن ليس لأجهزة الحكومة سلطة قوية على القطاع الخاص من منطلق الإقتصاد الحر وليس لها رقابة فاعلة على الأسواق ناهيك عن سطوة ونفوذ التجار ورجال الأعمال وبالتالي لن تتمكن  السلطات المعنية والجهات الرقابية في الحكومة من كبح جماح التضخم المفرط المتوقع فهل ننتظر حينئذٍ ونتوقع إن نصيب المواطن من البدل النقدي سيرتفع ليوازي إرتفاع قيمة السلع والخدمات بصفة شهرية أوحتى دورية؟ والجواب:

لا أظن.

والأمر الثاني: إرهاق وإذلال المواطن عند التسجيل في برنامج حساب المواطن بشروط تعجيزية وطلب التحديث الدائم كما حدث ويحدث في برنامج الإسكان وحافز والضمان الإجتماعي وغيرها وكثرة البيانات والوثائق المطلوبة علماً بأن لدى الوزارات والجهات الحكومية كافة بيانات المواطن من خلال الحكومة الإلكترونية (برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وبرامج سمة ويسر وغيرها من البرامج الحاسوبية).

الأمر الثالث: إحتساب راتب الزوجة أوالإبنة والأخت غير المتزوجات ضمن دخل رب الأسرة ذاك يالعمري قمة الظلم والتعدي فمنذ متى والمواطن السعودي ذو المرجعية الإسلامية التي تقر بمسؤوليته شرعاً عن الصرف والإنفاق على أسرته يضع يده أو يتسلط على راتب أحد محارمه دون رضاها قال تعالى: “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف”وعن النبي صلى الله عليه وسلم:(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ناهيك عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي والرجل الشرقي الذي يتحمل مسؤولياته كاملة وحسابياً كم سيبقى من راتب الزوجة بعد خصم راتب السائق والخادمة وخلافها؟

وأيضا ألن يخلق ذلك بعض المشاكل في الأسر ويبدأ الزوج بالمطالبة براتب الزوجة بإعتباره سيحسب عليه وهو لا يستفيد منه أصلاً.

الأمر الرابع: وإلى ما قبل البدء في التسجيل في الحساب بأيام وساعات معدودة مازال هناك العديد من المسائل الشائكة والأسئلة الحائرة والنقاط الضائعة والشرائح الغامضة ومنها على سبيل المثال لا الحصر هل يعقل فرق ريال واحد وربما هللات تنقلك من شريحة متوسط الدخل وتستحق الدعم إلى شريحة مرتفع الدخل ولا يقدم لك دعم أيعقل ذلك؟ فالموضوع هنا من وجهة نظري يتطلب إعادة نظر!

بعد كل هذا هل يلام المواطن من الإحساس بالخوف والشعور بالقلق على مستقبل معيشة غامض؟

وهل يعذل المواطن لو تساءل لماذا كل هذا ولماذا لم تطبق الدولة ضريبة الدخل كسائر دول العالم على دخل المواطنين الأثرياء ومرتفعي الدخل أو تفرض ضريبة تصاعدية على الجميع حيث يرتفع معدل الضريبة مع إرتفاع الدخل؟ وتترك منتجات الطاقة وأسعار السلع  ودعم الرسوم الجمركية على حالها !!

والله من وراء القصد

حول الكاتب

محمد سعيد آل درمة

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • بين الإسلاميين والليبراليين .. أصبح شعب الله ...

    بتاريخ

    على الرغم من المخاطر التي تحوف البلاد شرقاً وغرباً ، وعلى كل الأحداث السياسية والتقلبات الجديدة على أرض

  • أبدل القميص يا علي الغفيص.!...

    بتاريخ

    نهنؤك يا د.علي الغفيص على توزيرك، بعد مسيرتك بمنصبك القوي السابق عندما كنت محافظاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني

  • وزارة النجاح !

    بتاريخ

    النجاح مطلب فطري والكل يسعى إليه ولأن النجاح له طعم خاص من حق الناجح ان يستعرض نجاحه ولكن

  • ردُ السلام يا قضاة المحاكم...

    بتاريخ

    الإلمام بالشريعة الإسلامية السمحة والفقه والفِطرة السليمة والعدل والنزاهة والتواضع والروع من أهم صفات الذين يعملون في القضاء،

إضافة تعليق