27 يناير 2017 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الموسيقار طلال يختصر (كل الكلام)!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

ألحانه وأنغامه ملأت الوطن العربي من مشرقه وحتى أقاصي مغربه، عشرات الألحان لطلال مداح ومحمد عبده ثم أغانٍ ناجحة ومباغتة بأصوات راشد الماجد وهاني شاكر وغيرهم… وأصوات كثيرة أخرى وصل بها الموسيقار طلال بألحانه لجميع العرب.. فهل اكتفى بذلك؟

لا .. فقد قلب طلال موازين الفن العربي قبل شهر تحديداً حين أعاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للواجهة مرة أخرى بأغنية كان عنوانها (كل الكلام)، وقد اختصرت كل الكلام فعلا لما حوته الأغنية من لحن أخّاذ وتنفيذ متقن تناوب عليه أفضل عازفي الموسيقى وموزّعوها بين اليونان ومصر وفرنسا.. حيث كانت الأغنية من كلمات الشاعر المصري العملاق عبدالرحمن الأبنودي وألحان موسيقارنا وفخر السعودية (طلال) ووزعها يحيى الموجي وأشرف عليها الخبير خالد أبومنذر.

كان واضحاً من لحن هذه الأغنية أنه لحن كلاسيكي عربي قديم ممزوج بالفن التركي يتضح في صوت آلة البزق وعزف آلة القانون التركي الملامح .. وإذا عرفنا أن أجزاءاً مهمة من الأغنية تم تسجيلها في اليونان فسيكون الأمر منطقياً تماما..

لقد بدأ الموسيقار طلال الأغنية بجنس نادر من مقام النهاوند .. حيث بدأه من حرف (الدو) بينما كان حرف (السي) على (البيمول) مما جعل المقام نادراً غير مطروق يسمى لدى المختصين: (نهاوند هارموني)  ….

في الكوبليه الثاني تألق الموسيقار طلال بذاكرته اللحنية الحجازية .. وأبى إلا أن يكون اللحن من مقام البياتي على درجة النوى .. في مزج شرقي وغربي غير معهود …

في الكوبليه الثالث يستمر الموسيقار على بيات النوى ثم ينهيه كما يفعل الكبار .. ينهيه كما بدأه بالمقام النادر (نهاوند هارموني) … ويستمر المزج البديع بين غرب الموسيقى وشرقها مع نكهة تركية لا يمكن إغفالها …

يقول الأبنودي في الأغنية:

كل الكلام قلناه

وادينا زي محنا

لا يوم جميل عشناه

ولا طبيب لجراحنا

واذا كان الأبنودي قد كتب الكلام السالف ذكره، فنقول نحن أن موسيقارنا طلال لا يزال يصنع لنا الفخر كسعوديين أولاً بإعادته للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للغناء، وثانياً بتطويعه للمقامات وآلات الموسيقى الغربية لتصدر لحناً سعودياً مبتكراً وغير مسبوق..

أو قد نختصر كل ذلك ونقول أن (طلال) بموسيقاه قد اختصر (كل الكلام)..  اختصر الموسيقى .. وكفى.

حول الكاتب

محمد سلامة

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